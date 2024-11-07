Київський клуб спробує продовжити позитивну динаміку дуелей з угорцями

У четвер, 7 листопада, київське «Динамо» у Гамбурзі на арені «Фолькспаркштадіон» в межах 4-го туру Ліги Європи прийматиме угорський «Ференцварош». Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Обслуговувати матч буде шведська бригада арбітрів на чолі з Мохамедом Аль-Хакімом (за VAR відповідатиме нідерландець Пол ван Букел).

Після трьох стартових турів «Динамо» посідає передостаннє місце у турнірній таблиці Ліги Європи, не набравши жодного очка (кияни поступилися римським «Лаціо» (0:3) та «Ромі» (0:1), а також німецькому «Хоффенхайму» (0:2).

Своєю чергою «Ференцварош» має у своєму доробку перемогу над французькою «Ніццою» (1:0). Також у пасиві угорців поразки від бельгійського «Андерлехта» (1:2) та англійського «Тоттенхема» (1:2). Як наслідок, «Ференцварош» наразі посідає 23-тє місце, яке дає право на прохід до 1/16 фіналу.

Вперше «Динамо» та «Ференцварош» зустрілися у єврокубках ще у 1975-му році, коли у фіналі Кубка володарів Кубків перемогли з рахунком 3:0. У сезоні 2020/21 у груповому раунді Ліги чемпіонів команди у першому матчі розписали нічию 2:2, а в другому кияни здобули мінімальну перемогу. Цікаво, що наставником «Ференцвароша» у цьому матчі був Сергій Ребров, а «Динамо» керував Мірча Луческу.

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Динамо». На їхню перемогу дають 2,39, тоді як успіх «Ференцвароша» оцінюють у 3,10. Нічия котирується у 3,35.

Фахівці не чекають результативного футболу: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,15, тоді як тотал менше 2,5 – 1,75. Найбільше шансів забити в українців має Владислав Ванат (3,10), а в угорців – Матеус Салданья (3,60). Серед екзотичних варіантів – хет-трики Владислава Кабаєва (100,00) та Олександра Андрієвського (200,00).

Де дивитися матч Ліги Європи між «Динамо» та «Ференцварошем»

Поєдинок покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник єврокубків в Україні. Ігри можна переглянути за передплатами «Спорт», «Максимальна» та «Максимальна + благодійність». Коментаторами матчу будуть Володимир Кобельков і Віталій Кравченко. За годину до стартового свистка розпочнеться велика студія з ведучими Олександрою Кучеренко і Сергієм Лук'яненком. Їхніми гостями стануть ексгравці збірної України Олександр Головко й Едуард Цихмейструк.