Кияни спробують набрати перші очки в єврокубках

У вівторок, 21 січня, у Стамбулі відбудеться поєдинок 7-го туру основного етапу Ліги Європи, в якому місцевий «Галатасарай» прийматиме київське «Динамо». Гра на стадіоні «Ali Sami Yen Spor Kompleksi» розпочнеться о 17:30 за київським часом. Обслуговувати матч буде естонська бригада арбітрів на чолі з 43-річним Крісто Тохвером (за VAR відповідатиме Марко Лійва).

Для «Динамо» цей поєдинок не матиме жодного турнірного значення – за попередні 6 турів кияни не набрали жодного бала (раніше вони розгромно програли «Лаціо» (0:3), поступилися «Хоффенхайму» (0:2), зазнали поразки від «Роми» (0:1), були розбиті «Ференцварошем» (0:4), оступились з «Вікторією» Пльзень (1:2) та зганьбились з «Реал Сосьєдадом» (0:3)).

Своєю чергою для «Галатасарая» дуель з «Динамо» надважлива – турки перебувають у топ-6 Ліги Європи (12 очок) і є однією з п’яти команд, які не зазнали жодної поразки в нинішньому розіграші єврокубка. «Леви» стартували з домашньої перемоги над грецьким ПАОКом (3:1), після чого зіграли в гостях унічию з латвійським РФШ (2:2). Далі були домашні перемоги над шведським «Ельфсборгом» (4:3) та лондонським «Тоттенхемом» (3:2), а також виїзні нічиї з нідерландським АЗ (1:1) та шведським «Мальме» (2:2).

Цікаво, що два найтитулованіші клуби своїх країн – України та Туреччини – жодного разу не грали між собою в офіційних матчах. Лише одного разу, у квітні 2022 року, команди провели товариську зустріч, яка відбулася в рамках благодійного турне киян «Match For Peace!», метою якого було інформування міжнародної спільноти про жахливу війну в Україні та збір коштів для підтримки українців, які постраждали від війни з російським агресором. Тоді «Динамо» здобуло перемогу 3:1 – за нашу команду забивали Віталій Буяльський, Артем Бєсєдін та Віктор Циганков.

FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає «Галатасарай». На їхню перемогу дають 1,23, тоді як успіх «Динамо» оцінюють у 12,50. Нічия котирується у 6,80. Фахівці чекають результативної гри: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,41, тоді як тотал менше 2,5 – 2,90. Найбільше шансів забити в турків мають нігерієць Віктор Осімхен (1,45) та аргентинець Мауро Ікарді (1,60), а в українців – Владислав Ванат (5,35), Матвій Пономаренко та Едуардо Герреро (5,85).

Де дивитися матч Ліги Європи між «Галатасараєм» та «Динамо»

Поєдинок покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник єврокубків в Україні. Ігри можна переглянути за передплатами «Спорт», «Максимальна» та «MEGOPACK XL». Коментаторами матчу будуть Віталій Волочай та Віталій Похвала. О 16:50 розпочнеться аналітична студія з ведучими Олександрою Кучеренко та Володимиром Кобельковим. Запрошеними гостями стануть футбольний блогер та комік Олег Маслюк і ексгравець збірної України Олександр Головко.