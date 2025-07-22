Команда Олександра Шовковського розпочне свій шлях у єврокубках на Мальті

У вівторок, 22 липня, «Динамо» в межах 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє з мальтійським «Хамрун Спартанс». Поєдинок відбудеться на стадіоні ім. Тоні Беззіни в місті Паола і розпочнеться о 20:00 за київським часом. Головним арбітром призначений іспанець Сезар Градо, а за VAR відповідатиме його земляк Валентін Гомес.

«Хамрун Спартанс» – скромний за європейськими мірками клуб – пробився у Лігу чемпіонів завдяки завоюванню золота у внутрішній першості, яке стало третім поспіль за останні 5 років і одинадцятим загалом. Попри чемпіонство керівництво мальтійського клубу вирішило змінити тренера, призначивши наставником 64-річного італійця Джакомо Модіку. І не пошкодувало, адже він одразу встиг увійти в історію мальтійського футболу, зумівши вперше вивести місцевий клуб у другий раунд найпрестижнішого єврокубка.

Нагадаємо, «Хамрун Спартанс» після поразки від литовського «Жальгіріса» (0:2) у першому поєдинку 1-го раунду ЛЧ зумів оформити камбек у матчі-відповіді (2:0) і в серії пенальті перестріляв балтійців, вийшовши на «Динамо».

Для команди Шовковського цей поєдинок стане першим офіційним у новому сезоні. Кияни готувались до протистояння через спаринги, яких встигли зіграти аж сім (одна перемога, три поразки й дві нічиї). Раніше «Динамо» та «Хамрун Спартанс» між собою ніколи не зустрічались.

FAVBET фаворитом матчу вважає «Динамо». На перемогу киян дають 1,55, тоді як успіх мальтійців оцінюють у 5,70. Ціна нічиєї – 4,30. Фахівці чекають великої кількості голів: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,72, тоді як тотал менше 2,5 – 2,11.

Де дивитися товариський матч між «Хамрун Спартанс» та «Динамо»

Поєдинок «Хамрун Спартанс» – «Динамо» у прямому ефірі покаже телеканал «2+2».

До слова, якщо команда Олександра Шовковського пройде «Хамрун Спартанс», то на наступному етапі зіграє проти переможця пари «Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль) – «Пафос» (Кіпр). Якщо ж «Динамо» не зможе пройти мальтійців, то опуститься в Лігу Європи, де його суперником буде невдаха тієї ж пар («Пафос» – «Маккабі»).