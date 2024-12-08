У першому матчі команди так і не змогли виявити сильнішого

У неділю, 8 грудня, київське «Динамо» в межах 16-го туру чемпіонату України прийматиме «Олександрію». Матч відбудеться в Києві на стадіоні «Динамо» ім. В. Лобановського та розпочнеться о 18:00. Головним арбітром зустрічі буде Олександр Афанасьєв (Харків), а за VAR відповідатиме Микола Балакін (Київська область).

Обидві команди завершили перше коло у статусі лідерів з однаковою кількістю очок – команда Руслана Ротаня поступається Шовковському і Ко лише за додатковими показниками. Цікаво, що остання дуель між «Динамо» та «Олександрією» відбулась всього 4 дні тому – у перенесеному матчі 1-го туру УПЛ команди розійшлись миром 0:0.

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Динамо». На їхню перемогу дають 1,56, тоді як успіх «Олександрії» оцінюють у 6,50. Нічия котирується у 4,10. Фахівці чекають закритої гри з мінімумом голів: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,12, тоді як тотал менше 2,5 – 1,77.

Найбільше шансів забити у «Динамо» мають Владислав Ванат (2,10), Віталій Буяльський та Едуардо Герреро (обидва по 3,00). В «Олександрії» перспективи відзначитись приписують Хуану Безеррі та Олександру Філіппову (обидва по 4,00). Серед екзотичних варіантів – хет-трики Володимира Бражка та Олександра Філіппова (по 90,00).

Де дивитися матч 16-го туру УПЛ між «Динамо» та «Олександрією»

Матч онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.