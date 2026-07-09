«Динамо» Київ – «Універсітатя» Клуж – 0:0

У четвер, 9 липня, київське «Динамо» у першому матчі 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи зустрічалось з румунською «Універсітатею» Клуж. Поєдинок відбувся у Польщі на «Арені Люблін».

Ліга Європи, 1-й кваліфікаційний раунд, перший матч

«Динамо» Київ (Україна) – «Універсітатя» Клуж (Румунія) – 0:0

Перший напівмомент у матчі створило «Динамо» на 7-й хвилині: Піхальонок замикав навіс Редушка, але удар вийшов слбаким, без проблем для голкіпера. В середині тайму небезпечно стріляли Піхальонок та Бражко – поруч зі стійками.

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На 36-й хвилині «Універсітатя» була близька до того, аби відкрити рахунок: Менді вискочив сам на сам, але Нещерет врятував «Динамо».

По перерві кияни на декілька хвилин взяли в облогу штрафний майданчик суперника, але справа до удару так і не дійшла. На екваторі другої сорокап’ятихвилинки голкіпер гостей двічі поспіль зреагував на спроби забити Буяльського та Пономаренка – обидва рази м’яч летів у кут воріт.

На 79-й хвилині лише поперечина врятував «Універсітатю» після удару Шапаренка. Був шанс відзначитись і в Дубінчака, але завдяки рикошету сфера оминула ворота.

Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 16 липня, в Румунії. Початок зустрічі о 20:30.