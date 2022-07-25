Любомира Сольвара затримали у службовому кабінеті під час отримання 75 тис. грн хабаря

На Львівщині затримали директора Червоноградського гірничо-економічного фахового коледжу, який вимагав від абітурієнта 75 тис. грн за вступ до навчального закладу.

Як повідомили у понеділок, 25 липня, в прокуратурі, керівник одного з професійних коледжів Львівщини вимагав 75 тис грн за зарахування неповнолітнього абітурієнта на бюджетну форму навчання.

Директора коледжу затримали у п’ятницю, 22 липня, в його службовому кабінеті під час отримання хабаря.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (хабар). Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Слідчі проситимуть суд відсторонити директора коледжу від посади.

Правоохоронці не розголошують назви навчального закладу, директора якого затримали на хабарі. Однак, за даними джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, ідеться про директора Червоноградського гірничо-економічного фахового коледжу. На сайті навчального закладу вказано, що директором є 68-річний Любомир Сольвар.