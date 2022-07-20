Віталія Пугача затримали 1 квітня 2019 року після отримання 407 тис. грн хабаря

Жовківський районний суд Львівської області засудив екс-директора ЛКП «Збиранка» 61-річного Віталія Пугача до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його визнали винним у вимаганні хабаря від компанії, що постачала вапно на Грибовицьке сміттєзвалище.

Як вказано у матеріалах справи, у 2019 році ЛКП «Збиранка», що займалося експлуатацією і рекультивацією Грибовицького сміттєзвалища, оголосило тендер на закупівлю вапна на суму 9,5 млн грн. Переможцем торгів, що відбувалися на сайті публічних закупівель Prozorro, стало ТзОВ «Гал Партс».

Після цього директор ЛКП «Збиранка» Віталій Пугач почав вимагати у керівника «Гал Партс» відкат, аби компанія могла «безперешкодно співпрацювати з комунальним підприємством». Зокрема, він вимагав платити йому 3 грн із кожного кілограма гашеного вапна, а з кожної безтоварної операції повертати 63% від суми оплати.

Після підписання договору директор комунального підприємства та постачальник вапна склали відповідні накладні, за якими в документах вказували значно більші об’єми постачання вапна, ніж його насправді отримувало ЛКП. Після першої такої поставки Віталій Пугач вимагав у підприємця заплатити йому 407,2 тис. грн відкату.

1 квітня 2019 року під час отримання хабаря у його службовому кабінеті Віталія Пугача затримала поліція. Під час обшуків у приміщенні ЛКП «Збиранка» знайшли 7,2 тис. грн, які були в кишені куртки, та 400 тис. грн імітаційними купюрами, що лежали у шухляді стола одного з кабінетів.

Наступного дня після затримання Віталія Пугача в СБУ повідомили, що загалом він вимагав у місцевого підприємця 4,7 млн грн за визнання його переможцем відкритих торгів та підписання з ним договору постачання вапна з подальшою фальсифікацією бухгалтерської документації за нібито поставлену продукцію. Однак у матеріалах суду фігурує лише сума отриманого хабаря у 407,2 тис. грн.

У суді Віталій Пугач свою вину заперечив, зазначивши, що хабарів від ТзОВ «Гал Партс» не вимагав. За його словами, після завершення тендеру з’ясувалося, що фірма не має відповідних КВЕДів на постачання вапна й запропонував підприємцям відкрити їх. Для цього він нібито й зустрічався кілька разів із директором фірми, однак хабарів від нього не отримував, а знайдені під час обшуків гроші йому підкинули.

Власник ТзОВ «Гал Партс» у суді повідомив, що після проведення тендеру Віталій Пугач йому повідомив, що його фірма має в короткі терміни відкрити КВЕДи, що б дозволяли постачати вапно, а також запропонував організувати схему відкату, за якою нібито мав заробляти і директор ЛКП, і «Гал Партс».

Про цю домовленість дізнались правоохоронці й запропонували підприємцям співпрацю зі слідством. 1 квітня директор фірми передав Віталію Пугачу мічені гроші на хабар – 7,2 тис. грн, які знайшли в кишені куртки, та 400 тис. грн імітаційними купюрами.

Враховуючи обставини справи, 15 липня суддя Жовківського районного суду Роман Ясиновський визнав 61-річного Віталія Пугача винним у хабарництві за ч. 3 ст. 368 ККУ та призначив йому сім років позбавлення волі з конфіскацією майна. При цьому він не зможе обіймати керівні посади впродовж трьох років. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, Віталій Пугач очолив ЛКП «Збиранка» у березні 2017 року, після того, як попереднє керівництво на чолі з Богданом Горбалем опинилось під слідством після Грибовицької трагедії.