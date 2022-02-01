Віталію Пугачу повідомили про підозру в розкраданні бюджетних коштів

Колишнього директора Грибовицького сміттєзвалища підозрюють у розкраданні грошей на реконструкції полігону. Як повідомили у вівторок, 1 лютого, прес-службах СБУ та Львівської обласної прокуратури, екс-чиновник причетний до схеми з розкрадання 6 млн грн бюджетних коштів.

За даними слідства, у серпні-жовтні 2018 році керівник комунального підприємства перерахував на рахунок підрядної організації авансові платежі на суму 5,49 млн грн. Одночасно на рахунок підрядника надійшла оплата за нібито виконані роботи на суму 740 тис. грн без підтверджуючих документів та складених актів приймання виконаних робіт.

«Згідно з укладеним договором, підрядник мав провести роботи з реконструкції полігону до кінця 2018 року. Проте, як виявилося згодом, кошти підрядник скерував на рахунок «компаній-прокладок», де вони й осідали. До робіт з реконструкції полігону зловмисники так і не приступали», – вказано в повідомленні СБУ.

Економічна експертиза показала, що такі дії чиновника нанесли громаді Львова шкоду у 740 тис. грн. Також наразі триває розслідування для підтвердження нанесення збитків на 5,49 млн грн.

У межах кримінального провадження уже провели шість обшуків, зокрема в офісах ділків, в приміщеннях Львівської міської ради та за адресами мешкання фігурантів.

Наразі колишньому директору комунального підприємства ЛМР повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Незабаром йому оберуть запобіжний захід. Також зараз слідство встановлює причетність до оборудки інших працівників міської ради.

Ситуацію з заявою СБУ уже прокоментували в ЛКП «Зелене місто», яке сьогодні займається рекультивацією Грибовицького сміттєзвалища. Керівництво підприємства, заявило, що ця кримінальна справа не має стосунку до проекту рекультивації полігону, який місто реалізовує спільно з ЄБРР.

«Мова йде про ймовірно укладену у 2018 році угоду, однією зі сторін якої виступало ЛКП “Збиранка”, яке на даний час перебуває у процесі припинення. Для нас важливо аби ймовірний факт розкрадання коштів у сумі 740 тис. грн був належним чином розслідуваний, винні були притягнені до відповідальності, а сума коштів була повернена до міського бюджету. Також звертаємо увагу, що ЛКП «Зелене місто» та проект рекультивації Грибовицького полігону ТПВ, який реалізовується із залученням коштів ЄБРР, немає ніякого відношення до цієї ситуації», – вказано у повідомлення ЛКП «Зелене місто».

СБУ та прокуратура не уточнюють прізвища екс-чиновника, якого підозрюють у розкраданні грошей. За інформацією ZAXID.NET, йдеться про директора ЛКП «Збиранка». Зараз це підприємство ліквідовано, а у 2018 році ним керував Віталій Пугач. Його затримували на хабарі у 2019 році, у цій справі досі триває слідство.