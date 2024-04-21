Сихівський районний суд Львова оштрафував директора львівської фабрики «Трембіта» за неоформлених працівників. За порушення трудового законодавства Мирон Куземський має сплатити 8 500 грн штрафу.

Як йдеться в матеріалах справи, під час проведення позапланового державного контролю інспектори з праці у ТзДВ фабрика «Трембіта», що на вул. Пасічній, 129 у Львові, зафіксували вісьмох працівників, яких допустили до роботи без укладення трудового договору.

У судовому засіданні Мирон Куземський вину у вчиненому правопорушенні визнав частково. Вказав, що працює вже 36 років директором ТзДВ фабрики «Трембіта», яка виготовляє музичні інструменти. За це час жодного разу не вчиняв будь-яких правопорушень. Однак, він заявив, що зараз фабрика переживає важкий час, тобто майже не працює. Якщо є замовлення, то він оформляє офіційно працівників на роботу, якщо ні, то звільняє.

Сихівський районний суд Львова визнав винним Мирона Куземського у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.3 ст.41 КУпАП (Допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору). Тепер він має сплатити штраф – 8500 грн. Також він має сплатити в дохід держави судовий збір – 605,60 грн.

На постанову ще може бути подана апеляція протягом десяти днів з дня винесення постанови.