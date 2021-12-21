Личаківський районний суд Львова визнав винним у порушенні карантину директора школи №71 Романа Гривнака. Його оштрафували на 34 тис. грн, оскільки він не припинив очне навчання, коли в закладі було вакциновано менше 80% вчителів.

Як вказано у постанові суду, на Романа Гривнака склали протокол 24 вересня, оскільки він не припинив очне навчання для учнів 5 – 11 класів, коли в школі №71, що на вул. Кривчицька Дорога, 92, було вакциновано менше 80% вчителів.

Станом на 24 вересня Львів перебував у «жовтій» зоні, напередодні міська комісія ТЕБ та НС прийняла рішення, що у місті не закриватимуть школи та садки, де вакциновано щонайменше 80% персоналу (однією чи двома дозами, або у працівників наявний негативний ПЛР-тест).

Директор школи Роман Гривнак не визнав свою провину, він заявив, що 22 вересня він видав наказ щодо дотримання вимог «жовтої» зони. Він заявив, що відсторонив невакцинованих працівників від роботи.

Проаналізувавши матеріали справи, суддя Назар Стрепко виявив, що у наказі управління освіти ЛМР є пункт про те, що «у звичному режимі мають працювати навчальні заклади, де не менше 80% працівників є вакцинованими», та ще один пункт, який йому суперечить.

«Водночас пунктом 1.2. даного наказу керівникам закладів освіти Львівської МТГ комунальної форми власності також було наказано продовжити проведення освітнього процесу в звичному режимі у підпорядкованих закладах освіти, де показник менше 80% працівників, які мають сертифікат про вакцинацію..», – вказано у постанові суду.

Дослідивши матеріали справи, суддя встановив, що у випадку суперечностей наказу управління освіти, директор мав би керуватись насамперед нормами постанови Кабміну, бо вона має вищу юридичну силу. Заяву директора, що частина працівників, які не були вакциновані та не мали негативних ПЛР-тестів, була відсторонена, не взяли до уваги, оскільки відсторонювати невакцинованих працівників МОЗ дозволило лише на початку жовтня.

Суддя Назар Стрепко визнав директора школи №71 винним у порушенні карантину та оштрафував на 34 тис. грн. Постанова ще може бути оскаржена.