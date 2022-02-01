Львівський апеляційний суд частково задовольнив скаргу директора школи №71 Романа Гривнака щодо порушення ним карантину. Суд визнав його винним, але скасував призначені 34 тис. грн штрафу, обмежившись усним зауваженням.

На Романа Гривнака склали протокол 24 вересня, оскільки він не припинив очне навчання для учнів 5 – 11 класів, коли в школі №71, що на вул. Кривчицька Дорога, 92, було вакциновано менше 80% вчителів.

У грудні 2021 року Личаківський райсуд Львова визнав його винним у порушенні карантину на оштрафував на 34 тис. грн.

Не погоджуючись з рішенням суду, Роман Гривнак подав апеляцію. Він вважає, «що суддя Личаківського районного суд не сприяв повному, об’єктивному та неупередженому розгляду справи, спрощено підійшов до її розгляду, не повно з’ясував фактичні обставини справи, не врахував ступінь вини, майновий стан, чим застосував надто суворе стягнення». Також він повідомив, що на його утриманні є неповнолітня дитина та батько, який є пенсіонером.

Дослідивши матеріали справи, суддя Ірина Партика частково задовольнила позов Романа Гривнака. Суддя визнала його винним у порушенні карантину, але скасувала призначений судом першої інстанції штраф у 34 тис. грн, натомість вона обмежилась усним зауваженням.

Додамо, що нещодавно ще одна львівська директорка скасувала 34 тис. грн штрафу за порушення карантину. Однак, окрім скасування штрафу, апеляційний суд також виправдав директорку приватної школи-гімназії Св. Софії Галину Іллів.