Галицький районний суд Львова визнав винним у порушенні карантину Павла Василишина, який перебував у центрі Львова без документів, що посвідчуюють особу, і оштрафував його на 17 000 грн.

Як вказано у постанові суду, 3 листопада Павло Василишин перебував на вулиці на початку проспекту Чорновола, що позаду Оперного театру, без документів, що посвідчують особу. У суді Павло Василишин свою провину не визнав та переконаний, що носити такі документи з собою він не зобов’язаний.

Поліцейські склали на Павла Василишина протокол за порушення карантину (фото патрульних)

У прес-службі патрульної поліції Львівщини ZAXID.NET розповіли деталі справи. До поліцейських звернувся продавець магазину електроінструментів Dnipro-M на початку проспекту Чорновола та повідомив про конфлікт з покупцем, який відмовлявся вдягати маску. Поліцейські склали на нього адмінматеріали за відсутність маски та через те, що у нього не було з собою документів.

Згідно з постановою уряду, людям у жовтій чи червоній карантинній зоні заборонено перебувати на вулиці без документів. Станом на 3 листопада Львівщина перебувала у червоній карантинній зоні.

Дослідивши матеріали справи, суддя Людмила Фролова визнала Павла Василишина винним у порушенні карантину та оштрафувала на 17 тис. грн. Постанова ще може бути оскаржена в апеляційному порядку.