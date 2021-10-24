Школа-гімназія святої Софії розташована на вул. Вічевій у центрі Львова

Галицький райсуд Львова оштрафував директорку львівської приватної школи-гімназії святої Софії на 34 тис. грн за порушення правил карантину.

Як зазначається у постанові суду від 13 жовтня, 24 вересня директорка гімназії допустила офлайн навчання без обов’язкової вакцинації 80% працівників, чим порушила постанову Кабміну про карантинні обмеження, передає «Судовий репортер».

Суд вирішив, що провину директорки підтвердила довідка про стан вакцинації працівників школи. Сама директорка у судове засідання не прибула та жодних пояснень не надала.

Суд визнав директорку винною у порушенні правил карантину та призначив їй штраф у розмірі 34 тис. грн.

Водночас, директорку школи із Золочева судили за те, що вона не забезпечила належне функціонування закладу освіти та рівень вакцинації 80% працівників. Суд звільнив від відповідальності за малозначністю порушення та обмежився усним зауваженням.

Нагадаємо, за рішенням уряду у «жовтій зоні» карантину дозволено працювати закладам освіти, де вакциновані не менше ніж 80% працівників.