Директорку львівської гімназії оштрафували на 34 тис. грн за порушення карантину
Директорка допустила навчання за відсутності вакцинації 80% працівників
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Галицький райсуд Львова оштрафував директорку львівської приватної школи-гімназії святої Софії на 34 тис. грн за порушення правил карантину.
Як зазначається у постанові суду від 13 жовтня, 24 вересня директорка гімназії допустила офлайн навчання без обов’язкової вакцинації 80% працівників, чим порушила постанову Кабміну про карантинні обмеження, передає «Судовий репортер».
Суд вирішив, що провину директорки підтвердила довідка про стан вакцинації працівників школи. Сама директорка у судове засідання не прибула та жодних пояснень не надала.
Суд визнав директорку винною у порушенні правил карантину та призначив їй штраф у розмірі 34 тис. грн.
Водночас, директорку школи із Золочева судили за те, що вона не забезпечила належне функціонування закладу освіти та рівень вакцинації 80% працівників. Суд звільнив від відповідальності за малозначністю порушення та обмежився усним зауваженням.
Нагадаємо, за рішенням уряду у «жовтій зоні» карантину дозволено працювати закладам освіти, де вакциновані не менше ніж 80% працівників.
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