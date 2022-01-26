Школа-гімназія святої Софії розташована на вул. Вічевій у центрі Львова

Директорка приватної школи-гімназії Св. Софії Галина Іллів скасувала 34 тис. грн штрафу за порушення карантину. Львівський апеляційний суд скасував постанову суду першої інстанції та визнав директорку невинною.

У жовтні 2021 року Галицький райсуд Львова оштрафував директорку приватної школи-гімназії Св. Софії Галину Іллів на 34 тис. грн через порушення карантину. 24 вересня вона допустила офлайн навчання без обов’язкової вакцинації 80% працівників, чим порушила постанову Кабміну про карантинні обмеження.

Суд вирішив, що провину директорки підтвердила довідка про стан вакцинації працівників школи. Сама директорка у судове засідання не прибула та жодних пояснень не надала.

Після винесення постанови Галина Іллів подала апеляцію. Вона заявила, що про розгляд справи її не повідомляли, а про штраф вона дізналась зі ЗМІ.

У апеляційній скарзі Галини Іллів вказано, що 24 вересня не впровадила дистанційну форму навчання, бо уроки проводили вакциновані вчителі. У довідці про стан вакцинації працівників вказано, що у середній школі (5-10 класах) 24 вересня згідно з розкладом працювали 12 вчителів, 11 з яких вакциновані та одна вчителька мала онлайн заняття. Відповідно, всі вчителі, які були залучені до роботи офлайн, були вакциновані.

Директорка вважає, що суд першої інстанції не з’ясував обставин справи, а саме те, що у школі-гімназії навчаються також учні 1-4 класів. Щодо вчителів молодшої школи не застосовуються встановлені вимоги про 80% вакцинованих працівників.

Дослідивши матеріали справи, суддя Ігор Стельмах закрив справу про порушення карантину Галиною Іллів та скасував постанову Галицького райсуду, що передбачала 34 тис. грн штрафу.