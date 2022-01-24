У Львові вступили в дію нові карантинні обмеження
Старші класи перейшли на онлайн-навчання, а в пасажирів маршруток перевірятимуть наявність масок
Суспільство — Катерина Родак, 0 0
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Через стрімке поширення коронавірусу у Львові з понеділка, 24 січня, посилили карантинні обмеження. Зокрема, учнів 5-11 класів перевели на дистанційне навчання, а спеціальні групи стежитимуть за дотриманням карантину у транспорті та ТРЦ.
Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) прийняла низку рішень щодо посилення карантину на території Львівської громади. Зокрема, йдеться про такі рішення:
- 5-11 класи навчаються дистанційно щонайменше два тижні;
- Усі позашкільні заняття, гуртки скасовуються або переносяться в онлайн;
- Відновлюють роботи робочі групи, які перевіряють дотримання карантинних норм в громадському транспорті;
- У громадському транспорті проводитимуть дезінфекцію;
- Робота ТРЦ можлива лише за наявності вакцинації чи негативного ковід-тесту у працівників та за умови не більше 60% заповненості залів;
- Прийом громадян виконавчими органами Львівської міської ради проводиться лише онлайн.
Орім того, 24 січня має відбутись засідання ТЕБ і НС, де вирішать доцільність переведення на онлайн-навчання учнів 1-4 класів.
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