Через стрімке поширення коронавірусу у Львові з понеділка, 24 січня, посилили карантинні обмеження. Зокрема, учнів 5-11 класів перевели на дистанційне навчання, а спеціальні групи стежитимуть за дотриманням карантину у транспорті та ТРЦ.

Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) прийняла низку рішень щодо посилення карантину на території Львівської громади. Зокрема, йдеться про такі рішення:

5-11 класи навчаються дистанційно щонайменше два тижні;

Усі позашкільні заняття, гуртки скасовуються або переносяться в онлайн;

Відновлюють роботи робочі групи, які перевіряють дотримання карантинних норм в громадському транспорті;

У громадському транспорті проводитимуть дезінфекцію;

Робота ТРЦ можлива лише за наявності вакцинації чи негативного ковід-тесту у працівників та за умови не більше 60% заповненості залів;

Прийом громадян виконавчими органами Львівської міської ради проводиться лише онлайн.

Орім того, 24 січня має відбутись засідання ТЕБ і НС, де вирішать доцільність переведення на онлайн-навчання учнів 1-4 класів.