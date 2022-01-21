Коронавірус став другою за кількістю причиною смертності в Україні. Про це йдеться у даних Держстату.

З січня до листопада минулого року в Україні було зафіксовано 649 999 летальних випадків. Найбільше українців померло від захворювань системи кровообігу, а саме – ішемічної хвороби серця. Коронавірус за вказаний період забрав життя 76 949 осіб і став другою найчастішою причиною смертності.

На третій позиції найпоширеніших причин смерті стали цереброваскулярні хвороби, тобто неінфекційні хвороби та захворювання нервової системи. З найнебезпечніших форм – гостре порушення мозкового кровообігу (ГПМК), яке зустрічається частіше, ніж гострий інфаркт міокарда. Він спричинив смерть 75 563 українців.

Четверта причина – це злоякісні новоутворення, від яких померло 67 750 осіб. П'яте місце серед причин смерті українців посідають грип та пневмонія, від яких померло 19 970 людей.

До слова, у 2020 році коронавірус займав третє місце серед причин смертності в Україні. За весь час пандемії в Україні захворіли 3,7 млн людей, а померли – майже 99 тис.

За четвертий квартал 2021 року майже 95% людей, що померли від ковіду, були не вакциновані.