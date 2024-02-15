Посадовці «Львівводоканалу» отримали підозри в кримінальному провадженні

Львівська міськрада проведе службове розслідування через можливе неефективне використання коштів на міському комунальному підприємстві «Львівводоканал». Йдеться про зловживання посадовців підприємства під час проведення закупівель комплектуючих.

Як розповіли в мерії у четвер, 15 лютого, у Львівській міськраді вже утворили спеціальну комісію, яка проведе службове розслідування. На час розслідування директора «Львівводоканалу» Дмитра Ваньковича відсторонили. Виконувати обов'язки директора підприємства буде начальник ЛКП «Львівсвітло» Олександр Єгоров.

«Службове розслідування проводитимуть щодо можливого неефективного використання коштів комунального ЛМКП «Львівводоканал» та недодержання вимог чинного законодавства при закупівлі на підприємстві перетворювачів частоти струму та комплектуючих до них при обранні переможцем закупівель ТзОВ “ЕТА”», – йдеться в повідомленні мерії.

Восени минулого року директору «Львівводоканал» Дмитру Ваньковичу оголосили догану за оголошений тендер з ремонту мереж в районі «Мотозаводу» на суму 57 млн грн без попереднього погодження з керівництвом міста.

Також повідомлялося, що двох службовців ЛМКП «Львівводоканал», а також директора ТзОВ та інженера проектування підозрюють у розкраданнях та підробці документів під час будівництва біогазової станції на очисних спорудах на вул. Пластовій. Прокуратура завершила розслідування та передала обвинувальні акти щодо всіх підозрюваних до суду.