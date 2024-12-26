Фірма поставила військовій частині 20 тис. спальних мішків у 2023 році

Працівники ДБР повідомили про підозру директору підприємства з Кривого Рогу, яке у 2023 році поставило одній з військових частин 20 тисяч спальних мішків низької якості. За шахрайство в особливо великих розмірах посадовцю загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили в Державному бюро розслідувань 26 грудня, вартість спальників становила 30 млн гривень, однак якість не дозволяла використовувати їх за призначенням.

Посадовцю загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна

«За висновком експертизи, склад тканини не відповідав заявленим вимогам, в спальниках також були відсутні обов’язкові елементи: підкладка з флісу та шар зі спецтканини, який не пропускає повітря. Військовою частиною заявлено позов до суду про відшкодування штрафних санкцій на суму 6 млн грн та заміни спальних мішків на якісні», – зазначили в ДБР.

Директору підприємства з Кривого Рогу повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає від 5 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Правоохоронці встановлюють причетність до скоєного посадовців військової частини.