У відділі освіти Великобичківської селищної ради виявили порушень на 2 млн грн

Аудитори прийшли з перевіркою у відділ освіти Великобичківської селищної ради Рахівського району і зафіксували порушень на понад 2,1 млн грн. Про результати ревізії повідомили СБУ і прокуратуру.

Як повідомили в Управлінні західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області у четвер, 22 січня, найбільше порушень (на понад 1 млн грн) виявили у виплатах за додаткову, викладацьку діяльність. Із року в рік такі виплати отримували лише директори шкіл та їх заступники.

«За сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків у 2024 році директорам усіх навчальних закладів також нарахували та виплатили грошову винагороду в розмірах, які перевищували посадові оклади з підвищеннями. Порушення – на майже 149 тис. грн», – розповіли в Держаудитслужбі.

Серед порушень, виявлених під час перевірки, – завищення обсягів робіт підрядниками під час ремонтів та недооцінка матеріальних цінностей освітніх закладів. Загалом упродовж 2021-2025 року посадовці відділу освіти Великобичківської селищної ради завдали збитків на понад 2 млн грн. Половину суми вдалося відшкодувати під час ревізії.

Про результати перевірки роботи посадовців Держаудитслужба повідомила СБУ та Закарпатську обласну прокуратуру.

За інформацією аналітичного порталу Youcontrol, з 2021 року відділ освіти Великобичківської селищної ради очолює Лілія Ільчук.