Директорка фонду Притули отримала посаду в уряді
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Кабінет міністрів призначив Ганну Гвоздяр заступником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості, вона є директоркою Благодійного фонду Сергія Притули. Про це повідомив Telegram-канал уряду.
«Призначено: Гвоздяр Ганну Юріївну заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України; Дараган Людмилу Віталіївну – державним секретарем Міністерства оборони України», – йдеться в повідомленні.
Як зазначає LIGA.net, Людмила Дараган має правознавчу освіту, працювала у юридичному управлінні апарату політичної партії, помічником міністра юстиції, керівником офісу народного депутата. З 2019 по 2022 роки працювала держсекретарем Міністерства у справах ветеранів.
У липні 2023 року її призначили заступницею тодішнього голови Фонду державного майна Рустема Умєрова, який з 6 вересня обіймає посаду міністра оборони.
Нагадаємо, що попереднього держсекретаря Міністерства оборони Костянтина Ващенка, разом з шістьма заступниками міністра оборони, уряд звільнив 18 вересня.
Також, за словами Мельничука, на засіданні 22 вересня уряд звільнив держсекретаря Міністерства у справах ветеранів Віталія Загайного.