34-річний Ростислав Зелик один із організаторів аматорської баскетбольної ліги Львова Ball

Новим директором ЛКП «Спортресурс» Львівської міськради призначили керівника аматорської баскетбольної ліги Львова Ростислава Зелика. На цій посаді він замінить звільненого за дорожній інцидент Ігоря Самотія, який очолював ЛКП п’ять років.

«У спортивних колах Ростислава знають як дуже креативного керівника та організатора масштабних турнірів з баскетболу та стрітболу. Також Ростислав – один із ініціаторів створення ком'юніті та розвитку Асоціації електронного баскетболу та створення першої кібербаскетбольної команди Львова Lviv Boars», – повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник управління спорту ЛМР Антон Нікулін.

34-річний Ростислав Зелик один із організаторів аматорської баскетбольної ліги Львова Ball та засновник мережі квест-кімнат Escape Quest.

Зазначимо, що ЛКП «Спортресурс» опікується спортивною інфраструктурою Львова: будівлями, приміщеннями, спортмайданчиками. Попереднього керівника Ігоря Самотія, який очолював комунальне підприємство з 2015 року, звільнили після того, як він під час непорозуміння між водіями на вулиці Львова побив одного з учасників дорожнього руху.