Водій BMW Ігор Самотій, якого не пропустили на дорозі, вийшов з машини і через опущено скло тричі вдарив в обличчя іншого водія

Директор ЛКП «Спортресурс», яке підпорядковується Львівській міськраді, Ігор Самотій під час непорозуміння між водіями на вулиці Львова побив одного з учасників дорожнього руху. Потерпілий з'ясував особу хулігана і звернувся поліцію. Після розголосу чиновника звільнили.

Про причини конфлікту написала у Facebook дружина потерпілого.

«О 17 годині, їдучи по вулиці Київській в сторону вулиці Сахарова, в лоб, обганяючи стоячий на зупинці трамвай і авто за ним, він вперся в наше авто, почав махати руками і кричати, щоб його пропустили. Чоловік його не пропустив. Самотій вийшов з свого авто, підійшов до нашого і почав агресивно доводити, що його мають пропустити, на що чоловік відповів, що він не пропустить, бо той порушує ПДР. Після словесної перепалки Самотій наніс 3 удари в лице чоловіку (котрий не виходив з авто, лише відкрив вікно), після чого сів в своє авто і заднім ходом поїхав з місця події», – написала дружина потерпілого Лілія Бедрій-Ферцак.

Потерпілий водій зняв побої та написав заяву в поліцію. Лілія Бедрій-Ферцак розповіла ZAXID.NET, що машина BMW, на якій їхав агресивний водій, зареєстрована не на нього. Але на нього були виписані штрафи. Так його і вдалося ідентифікувати.

Вранці 29 грудня у прес-службі Львівської міськради повідомили, що чиновника звільнили за грубу і некоректну поведінку.

«Чоловік визнав свою провину та написав заяву на звільнення. Правову оцінку цього інциденту нададуть правоохоронні органи», – вказано у повідомленні ЛМР.

Додамо, що Ігор Самотій працював у ЛКП «Спортресурс» з березня 2015 року, починаючи від провідного спеціаліста до директора підприємства. За час його роботи на посаді начальника ЛКП «Спортресурс» Галицький районний суд тричі штрафував його за порушення: у 2016 році за невчасну виплату зарплати, у 2017 році за те, що він скоротив робочий день своїм підлеглим перед святами і у 2020 – за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.