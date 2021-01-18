Львівський футбольний клуб «Рух» підписав контракт із чвертьфіналістом чемпіонату Європи, 34-річним ісландцем Рагнаром Сігурдссоном. Відомий центральний захисник виступатиме за львівську команду півроку, контракт можна продовжити ще на рік. Футболіст гратиме під номером 22. Про це повідомили 18 січня на сторінці клубу.

Рагнар Сігурдссон грав у різних клубах Ісландії, Швеції, Данії, Англії, Росії. Останнім клубом Рагнара був данський «Копенгаген». За збірну Ісландії він зіграв 96 матчів та забив 5 голів. У 2016 році Рагнар Сігурдссон, виступаючи за збірну Ісландії на чемпіонаті Європи, відзначився забитим голом на грі з англійцями в 1/8 фіналу, завдяки чому ісландці перемогли з рахунком 2:1. Рагнара тоді визнали найкращим гравцем матчу.

«Моє головне завдання в «Русі» – допомогти команді зберегти прописку в елітному дивізіоні. Прийшов сюди тому, що добре знаю головного тренера. Свого часу разом з Іваном Федиком працював в іншому клубі. Доводилось грати проти вашої національної команди. Проти українців грати доволі складно», — розповів новий гравець ФК «Рух» Рагнар Сігурдссон.

Рагнар Сігурдссон виступатиме за «Рух» під номером 22, контракт підписаний на півроку (фото ФК «Рух»)

«Гравець своєї національної збірної у нашому клубі вперше. В цьому чемпіонаті і в наступному ми робимо ставку на молодих футболістів, але молодь зазвичай вчиться у досвідчених гравців. Футболіста, який забивав в 1/8 фіналу Чемпіонату, Європи у нас ще не було і невідомо коли з’явиться. Цей футболіст за своїми характеристиками – лідер. Він вже багато років є гравцем національної збірної, де його дуже поважають. Сподіваюсь, на полі він проявить себе, як лідер захисту і футболіст, на якого рівнятиметься наша молодь», — прокоментував спортивний директор ФК «Рух» Володимир Лапіцький.