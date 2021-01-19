Клубний телеканал розпочав роботу в тестовому режимі

Львівський футбольний клуб «Рух» створив власний телеканал. Наразі канал працює у тестовому режимі – в ефір виходить те, що транслюється на YouTube-каналі, але починається робота над розробкою власного контенту.

Про запуск власного телеканалу розповів керівник медіацентру «Руху» Богдан Тимовчак в коментарі Tribuna.com.

З його слів, наразі телеканал працює в тестовому режимі, дублюючи все, що виходить на YouTube-каналі клубу. До середини 2021 року, крім використання YouTube-каналу, нічого нового не буде. Водночас клуб працює над наповненням ефіру власним контентом.

«Просто хочемо задовольнити потреби всіх глядачів. Деякі більше звикли дивитися телевізор, тепер вони будуть мати доступ до нашого молодого клубу. Хочемо бути доступними для широких верств населення. Ідея клубного каналу – щоб «Руху» було більше і щоб ми були доступні для глядачів на різних платформах. Таким чином ми хочемо охопити ширшу аудиторію. Розширювати наповнення будемо поступово», – розповів Богдан Тимовчак.

Він також розповів про плани клубу створити власний медіацентр. Для цього вже є виділене приміщення. Там планують облаштувати телевізійні студії, записувати свої програми.

«Це ще не завтра, але післязавтра точно. Ми рухаємося крок за кроком», – сказав Богдан Тимовчак.

Власником та президентом футбольного клубу «Рух» є відомий львівський бізнесмен, депутат Львівської облради Григорій Козловський.

Раніше футбольний клуб «Динамо» повідомив про запуск власного телеканалу на початку 2021 року. У квітні минулого року почалося мовлення клубного телеканалу ФК «Шахтар».