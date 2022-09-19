Раку байдуже, що в країні війна , він уражає дорослих і що найсумніше дітей. Дитяча онкологія – це тема, про яку усі воліють мовчати. Тому мало хто знає, що майже на 90% дитячий рак виліковний. В Україні ці цифри трохи менші, але наші медики невпинно зменшують різницю в показниках.

У вечірньому стрімі на YouTube-каналі ZAXID.NET ведуча Ірина Папірник розповість про першоу трансплантацію кісткового мозку на заході України, новітні методики та можливості лікувального процесу дітей з онко під час війни. Про це вона спілкуватиметься із дитячим онкологом Романом Кізимою.

Початок у понеділок, 19 вересня, о 18:00 на YouTube-каналі ZAXID.NET.