Сертифікати можна оформити онлайн

Міністерство у справах ветеранів України повністю компенсує вартість контрактного навчання за 2024-2025 навчальний рік для понад 13 тисяч студентів, які є дітьми захисників і захисниць. Про це повідомили у МОН. Підтвердження компенсації прийде у застосунок «Дія».

Щоб скористатися підтримкою, потрібно підтвердити сертифікат у застосунку «Дія» протягом 20 календарних днів. Після цього гроші перерахують на рахунок закладу освіти, який зобов’язаний повернути раніше сплачені кошти за контрактне навчання.

Як отримати компенсацію

Щоб отримати компенсацію вартості навчання за минулий рік:

відкрийте застосунок «Дія» та знайдіть сертифікат у розділі «Документи»;

перевірте дані: ПІБ, заклад, сума, спеціальність;

натисніть «Підписати» – на це є 20 днів із моменту надання права отримати допомогу;

підпишіть запит Дія.Підписом;

очікуйте на push-сповіщення про результат.

Якщо не отримали сповіщення чи сертифікат

Якщо ви ще не отримали сповіщення, важливо:

уточнити у вашому закладі освіти, чи підписано договір з Міністерством у справах ветеранів України;

подати до закладу документи, що підтверджують статус (документ, що підтверджує статус або витяг з ЄДРВВ);

заклад освіти вносить інформацію про пільгу до ЄДЕБО;

якщо ви вже подали всі документи та ваш заклад освіти підписав договір з Міністерством у справах ветеранів України, очікуйте сертифікат в застосунку «Дія» найближчим часом. Після його отримання слід підтвердити в застосунку.

Хто має право на компенсацію

Компенсацію можуть отримати діти, які навчаються за контрактом у закладах професійної, фахової передвищої або вищої освіти та мають один із таких статусів:

члени сімей загиблих (померлих) захисників чи захисниць України;

діти ветеранів / ветеранок з інвалідністю внаслідок війни;

діти учасників бойових дій;

діти осіб, які мають статус зниклих безвісти за особливих обставин;

діти осіб, які перебувають у полоні;

діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції гідності.

Сертифікати видають дітям за 2024/2025 навчальний рік. Ті, хто вступив на навчання цього року, мають звернутися до адміністрації свого закладу освіти та подати документи для участі в проєкті у 2025/2026 році, а гроші відшкодують приблизно в листопаді.

Якщо студент отримав грант від Міністерства освіти і науки України, це не є перешкодою для отримання допомоги, але сума такої допомоги буде зменшена на суму гранту.