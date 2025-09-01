Наразі є понад 20 університетів, студенти яких можуть скористатись цією можливістю

Студенти університетів можуть зареєструвати місце проживання у гуртожитку навчального закладу онлайн і без черг – через застосунок «Дія». Наразі є понад 20 університетів, студенти яких можуть скористатись цією можливістю.

Як студенту зареєструвати місце проживання через «Дію»:

авторизуйтесь на порталі Дія;

виберіть у кабінеті: «Послуги» → «Зміна місця проживання»;

зазначте заклад освіти та гуртожиток, у якому хочете зареєструвати місце проживання, перевірте свої дані;

якщо потрібно, додайте номер договору і дату його підписання;

підпишіть заяву Дія.Підписом або КЕП.

Міністерство освіти і науки повідомляє, що наразі до сервісу долучились 23 заклади вищої освіти (ЗВО), але цей перелік поступово розширюватиметься.

Які університети підключені до послуги:

Білоцерківський національний аграрний університет;

Вінницький національний технічний університет;

Державне некомерційне підприємство «Державний університет «Київський авіаційний інститут»;

Західноукраїнський національний університет;

Київський національний економічний університет;

Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка;

Київський національний університет технологій та дизайну;

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського;

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Національний університет «Львівська Політехніка»;

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;

Національний університет «Києво-Могилянська академія»;

Національний університет «Одеська юридична академія»;

Полтавський державний аграрний університет;

Карпатський національний університет імені Василя Стефаника;

Сумський національний аграрний університет;

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;

Український державний університет імені Михайла Драгоманова;

Уманський національний університет;

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка;

Центральноукраїнський національний технічний університет.

Сервіс доступний студентам, які: