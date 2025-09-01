Студенти частини вишів можуть зареєструвати місце проживання у гуртожитку через «Дію»
Наразі є понад 20 університетів, студенти яких можуть скористатись цією можливістю
Студенти університетів можуть зареєструвати місце проживання у гуртожитку навчального закладу онлайн і без черг – через застосунок «Дія». Наразі є понад 20 університетів, студенти яких можуть скористатись цією можливістю.
Як студенту зареєструвати місце проживання через «Дію»:
- авторизуйтесь на порталі Дія;
- виберіть у кабінеті: «Послуги» → «Зміна місця проживання»;
- зазначте заклад освіти та гуртожиток, у якому хочете зареєструвати місце проживання, перевірте свої дані;
- якщо потрібно, додайте номер договору і дату його підписання;
- підпишіть заяву Дія.Підписом або КЕП.
Міністерство освіти і науки повідомляє, що наразі до сервісу долучились 23 заклади вищої освіти (ЗВО), але цей перелік поступово розширюватиметься.
Які університети підключені до послуги:
- Білоцерківський національний аграрний університет;
- Вінницький національний технічний університет;
- Державне некомерційне підприємство «Державний університет «Київський авіаційний інститут»;
- Західноукраїнський національний університет;
- Київський національний економічний університет;
- Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка;
- Київський національний університет технологій та дизайну;
- Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського;
- Львівський національний університет імені Івана Франка;
- Національний університет «Львівська Політехніка»;
- Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;
- Національний університет «Києво-Могилянська академія»;
- Національний університет «Одеська юридична академія»;
- Полтавський державний аграрний університет;
- Карпатський національний університет імені Василя Стефаника;
- Сумський національний аграрний університет;
- Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
- Український державний університет імені Михайла Драгоманова;
- Уманський національний університет;
- Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;
- Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
- Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка;
- Центральноукраїнський національний технічний університет.
Сервіс доступний студентам, які:
- не є військовозобов’язаними;
- мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
- уклали договір про проживання в гуртожитку.
