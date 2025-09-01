Зарахування магістрів на бюджет відбудеться 1 вересня, а на контракт – не пізніше 30 вересня

У 2025 році для вступу у магістратуру в Україні подали майже 200 тисяч заяв, з яких 106 тисяч – на бюджет. Майбутні магістри подавали в середньому по дві заяви із 15 можливих. Міністерство освіти і науки (МОН) назвало найпопулярніші спеціальності.

Найпопулярніші спеціальності для вступу до магістратури 2025:

Психологія – 23 223 заяви;

Право – 21 616 заяв;

Менеджмент – 14 581 заява;

Середня освіта – 11 453 заяви;

Комп’ютерні науки – 9 198 заяв.

Спеціальності з найбільшою кількістю рекомендацій на бюджет:

Середня освіта – 3 070 заяв;

Комп’ютерні науки – 1 745 заяв;

Електрична інженерія – 1 189 заяв;

Будівництво та цивільна інженерія – 1 101 заява;

Інженерія програмного забезпечення – 1 079 заяв.

Найпопулярніші університети за кількістю поданих заяв:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 11 762 заяви;

Національний університет «Львівська політехніка» – 9 815 заяв;

Львівський національний університет імені Івана Франка – 7 237 заяв;

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – 7 069 заяв;

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого – 4 893 заяви.

Нагадаємо, що зарахування магістрів на бюджет відбудеться 1 вересня, а на контракт – не пізніше 30 вересня.