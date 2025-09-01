Якщо ви хочете говорити без помилок та уникати російських запозичень, то правильно говорити «навчальний» заклад, а не «учбовий»

Перше вересня – це не лише початок осені, а й важливий період для школярів та студентів, адже для них розпочинається новий навчальний рік. Розповідаємо про поширену помилку, яку роблять українці, говорячи про навчальні заклади.

Українці часто говорять «учбовий заклад», хоча так робити не варто. Мовознавиця та викладачка Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка Світлана Ковтюх пояснювала «Суспільному», що в українській мові немає слова «учбовий», це слово є росіянізмом.

«Нарешті про те, що я говорила з 1991 року дійшло до людей, і я дожила до цього дня. Немає слова учбовий, український прикметник – це навчальний», – сказала мовознавиця.

Якщо ви хочете говорити без помилок та уникати російських запозичень, то правильно говорити «навчальний» заклад, а не «учбовий».

Правильні приклади:

Сьогодні моя донька знайомиться зі своїм навчальним закладом.

Перший день у школі – це завжди хвилююче, але атмосфера у навчальному закладі була привітна.

