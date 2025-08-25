«Львівська політехніка» займає друге місце за кількістю заяв після КНУ імені Тараса Шевченка

Львівська політехніка та ЛНУ імені Івана Франка входять у п’ятірку лідерів серед українських університетів, куди вступники на магістратуру подали найбільше заяв у 2025 році. Про це свідчать дані Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Найпопулярніші університети для вступу на магістратуру 2025 (попередній освітній рівень – бакалавр):

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 8621 заява (з них 5126 на бюджет);

Національний університет «Львівська політехніка» – 6019 заяв (з них 4186 на бюджет);

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – 5746 заяв (з них 4786 на бюджет);

Львівський національний університет імені Івана Франка – 5353 заяви (з них 3579 на бюджет);

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого – 4234 заяви (з них 1585 на бюджет).

Нагадаємо, що прийом заяв на вступ до магістратури на основі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра у 2025 році триває до 18:00 25 серпня, тож оприлюднений рейтинг не є остаточним.

Оприлюднення списків тих, кого рекомендують до зарахування бюджет, має відбутись до 28 серпня. Надання рекомендацій для зарахування на контракт – не раніше 1 вересня.