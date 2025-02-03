Підозрюваного в диверсії затримали на гарячому на колії з вибухівкою

Контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала ще одну спробу Росії влаштувати диверсію на українській залізниці. СБУ затримала агента ФСБ, який намагався підірвати колію перед вантажним потягом на Рівненщині. Про це у понеділок, 3 лютого, повідомили у Службі безпеки України.



Підозрюваний намагався закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під залізничну колію на Рівненщині, яка використовується для вантажних перевезень. Росіяни планували дистанційно активувати вибухівку під час руху потягу і таким чином зірвати поставки військової допомоги на передову. Утім, підозрюваний не встиг навіть встановити СВП, оскільки СБУ затримала його біля колії на гарячому.

СБУ затримала агента під час спроби закласти саморобний вибуховий пристрій під залізничну колію (фото СБУ)

За матеріалами справи, агентом виявився безробітний 23-річний житель Львівщини, який уже притягався до відповідальності за вандалізм на місцях поховання українських військових. У поле зору ФСБ він потрапив як ідейний прихильник росіян, який не хотів виїжджати в Росію, про що неодноразово писав у соцмережах.



Як встановило розслідування, агент отримав покрокову інструкцію від своїх російських кураторів: прибути на Рівненщину, забрати зі схрону вибухівку і встановити її за визначеними координатами на коліях. Також правоохоронці отримали докази виконання затриманим ще одного завдання – він збирав інформацію про місця базування підрозділів Сил оборони на Львівщині.



Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.