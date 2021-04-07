Служба безпеки України (СБУ) розповіла нові подробиці справи про незаконно створену «міську раду» в Хмельницькому. Фейковий орган місцевого самоврядування викрили ще наприкінці жовтня 2020 року.

«Матеріали досудового розслідування дають підстави стверджувати, що діяльність псевдодепутатів координували спецслужби РФ. Вони також активно співпрацювали з проросійським пропагандистом Анатолієм Шарієм, якому СБУ повідомила про підозру у державній зраді», – йдеться у повідомленні СБУ в середу, 7 квітня.

СБУ також провела низку обшуків у представників незаконно створених «органів місцевого самоврядування» та «територіальної громади» та виявили статути фейкових псевдоутворень, печатки і бланки, протоколи засідань, розпорядження, посвідчення і листування самопроголошених органів, а також агітацію.

Також вилучили картки платіжних систем РФ, комп’ютери, засоби зв’язку тощо. Вони будуть долучені до матеріалів справи.

Слідчі дії продовжуються, йдеться в повідомленні. Крім того, СБУ перевіряє інформацію про причетність підозрюваних до захоплення державної влади і повалення конституційного ладу.

Про те, що Служба безпеки України викрила групу осіб, яка утворила фейкову Хмельницьку міську раду та намагалася ліквідувати органи місцевого самоврядування стало відомо ще 30 жовтня 2020 року.

СБУ не повідомила ім’я організатора групи, однак, ймовірно, йдеться про Віктора Вікарчука, який на цих місцевих виборах балотувався до Хмельницької міськради від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя». Він у четвер, 29 жовтня, на своїй сторінці у Facebook вів пряму трансляцію обшуків, які проводили працівники СБУ

За цим фактом відкрили справу за статтею про насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.