У Верхній Рожанці група мешканців оголосили про створення сільської ради

7 грудня у селі Верхня Рожанка у Сколівському районі на Львівщині кілька місцевих жителів провели збори, на яких оголосили про створення окремої сільської ради, а також ухвалили рішення про те, що державним прапором у селі буде жовто-синій, а не синьо-жовтий, як це затверджено Конституцією. Усе відбувалося під керівництвом скандального активіста Анатолія Балахніна з Дніпра. За цим фактом СБУ вже відкрила кримінальне провадження.

На відео, яке оприлюднив у Facebook член псевдожурналістської організації «Stop корупції» Віктор Палас, видно, що близько 15 осіб провели так звані збори на кухні в приватному помешканні. Вони обрали головою Вехньорожанківської сільської ради Богдану Шкелебей, також обрали депутатів. Село Верхня Рожанка налічує понад 1,1 тис. мешканців і до 2017 року було у складі Нижньорожанківської сільської ради, а потім увійшло до Славської ОТГ. Першим про провокативний захід повідомило видання Дивись.Info.

Проводив збори мешканців Верхньої Рожанки керівник ГО «Багнет нації» Анатолій Балахнін з Дніпра. Він пояснював, що Славська ОТГ є нібито «неконституційною» і мешканці Верхньої Рожанки можуть собі створити свою сільську раду.

Відео зі зборів, де створювали Виликорожанківську сільраду, яке оприлюднив Віктор Палас

«Це вперше в історії України сьогодні створена Верхньорожанківська сільська рада», – коментує на відео Віктор Палас.

На одному з відео видно, як Анатолій Балахнін передав обраній «голові» Богдані Шкелебей рішення зборів, заявивши: «Це ваші повноваження. Більше повноважень на цій території, ніж у вас, ніколи ні в кого не було. Це максимум, який можливий. Це максимальна довіра, це максимально легально і легітимно. Я вас вітаю з цим».

Далі учасники так званих зборів перейшли до розгляду питання державних символів і вирішили прийняти прапор, який буде їх відрізняти від решти України – жовто-синій.

За цим фактом СБУ у Львівській області відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 109 (дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) ККУ. Винуватцям злочину загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

За даними дніпровських ЗМІ, представник ГО «Багнет Нації» Анатолій Балахнін відомий своїми провокативними акціями в Дніпрі – влаштовував мітинги та закликав людей бойкотувати карантин. Члени цієї організації не визнають чинних органів центральної та місцевої влади, а також правоохоронних органів та судів, мотивуючи це їх неконституційністю, тож створюють власні. Зокрема, у жовтні цього року однодумці Анатолія Балахніна створили фейкову «міськраду» в Прилуках та обіцяли «розформувати» справжні місцеві органи влади.

Член скандальної організації «Stop корупції» Віктор Палас теж відомий участю у провокативних акціях. Зокрема, він влаштовував провокації у львівських лікарнях на початку пандемії коронавірусу навесні 2020 року.