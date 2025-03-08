В 90-х кухонні острови стали популярними, оскільки вони були і функціональними

Те, що здавалося вчора застарілим, нині знову набуває популярності. Цей циклічний характер моди в інтер'єрі створює своєрідне відчуття повернення в минуле, але з новим сучасним поглядом. Зокрема, тенденції кухонного дизайну 90-х переживають своєрідне відродження у 2025 році. Багато елементів, які свого часу були символами сучасності, знову знаходять своє місце в наших оселях. «24 Канал» пише про кілька таких елементів, що повернулися в моду.

Вбудована техніка

У 90-х роках вбудовані кухонні пристрої, зокрема мікрохвильові печі, стали справжнім хітом, адже вони економили місце та створювали більш естетичний вигляд. Сьогодні ця тенденція продовжує розвиватися, і техніка інтегрується ще більше. Зараз холодильники, посудомийні машини та інші прилади майже непомітно вбудовуються в кухонні шафи, що робить простір більш елегантним і сучасним.

Кухонні острови

Немає кухні без острівця – це вже стало стандартом для сучасних домогосподарств. В 90-х кухонні острови стали популярними, оскільки вони були і функціональними, і стильними. Сьогодні ж вони значно збільшилися в розмірах, стали більш універсальними і навіть можуть включати додаткові місця для зберігання чи барні зони, що додає комфорт і зручність у повсякденне життя.

Кухні відкритого планування

Одним з найбільших нововведень у 90-х стало поширення кухонь відкритого типу, де кухня поєднувалася з обідньою зоною або вітальнею. Це дозволяло створювати вільний, просторий простір, що сьогодні є одним з найбільш затребуваних стильових напрямів у дизайні. Відкриті кухні дозволяють створити функціональні багатофункціональні простори, що відповідають сучасному темпу життя, коли зручність і комфорт важливіші за будь-які бар'єри.

Дерев'яні шафи

Деревина як матеріал для меблів була популярною в 90-х і знову стала актуальною сьогодні. Насичені відтінки дерева, особливо темні морилки, створюють відчуття розкоші та тепла, що нині активно повертається в інтер'єри. Як зазначає Нурід Саїд, засновник NU Interiors, багато людей знову вибирають натуральне дерево, оцінюючи його текстуру та естетичну привабливість. Цей елемент додає тепла і природної краси, що важливо для створення затишної атмосфери на кухні.