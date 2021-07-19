Новий тизер кросовера smart

Перший кросовер smart, який має побачити світ восени 2021 року, вже частково демонстрували на малюнках та тизерах. Цього разу показали вигляд зверху, можливо, невдовзі розсекретять усю машину.

Головний дизайнер Daimler AG Горден Вагенер опублікував в Інстаграмі фото нового smart. Він написав, що це буде повністю електричний компактний кросовер, який святкуватиме свій світовий дебют на виставці IAA Mobility у Мюнхені на початку вересня 2021 року.

У авто – чорний дах з золотими елементами, що перекликаються з золотистим забарвленням верхньої частини кузова та характерною задньою стійкою, яку раніше показували на попередніх фотографіях. Також видно, що автомобіль немаленький – він явно більший за нинішні «смарти». Експерти кажуть, що за розмірами він може бути як автомобілі MINI.

Раніше показали ще кілька малюнків та тизерів майбутнього кросовера smart / Фото Daimler AG

Дизайн нового «всесвітнього» кросовера smart розробляють у Daimler AG, а от технічну частину електричного авто – у Китаї. У Піднебесній він буде також вироблятись і звідти надходитиме у продаж в інші країни світу.