Porsche 928

Дизайнер з Бразилії Гільєрме Кноп і його співвітчизник 3D-моделлер Жуан Шендле намалювали сучасну версію Porsche 928. Автомобіль в їх версії об'єднав елементи дизайну нинішніх моделей німецької марки зі стилістикою гранд-турера 70-х років минулого століття, проте позбувся важливого елемента – підйомних фар.

З чуток, над ідеологічним наступником 928-го працює і сама Porsche, але поки ніяких офіційних заяв щодо цього від компанії не надходило, пише Motor.

Наявність вихлопних труб каже про те, що автомобіль матиме класичний двигун, а зелені супорти натякають на присутність гібридних технологій

Оригінальний Porsche 928 представили на Женевському автосалоні в 1977 році. Модель передбачалася в якості заміни культовому 911-му, але спорткар не припав до душі шанувальникам марки. Їм не подобалися ні передньомоторна компоновка, ні мотор з водяним охолодження замість «повітряного» оппозитника.

Тим часом 928-й отримав масу хвалебних відгуків за комфорт і футуристичний дизайн, але більшість все ж бачило в ньому розкішний гранд-турер, ніж верткий і емоційний автомобіль, яким був 911-й. Продажі теж виявилися не такими високими, як передбачалося, – але модель протрималася на конвеєрі 18 років.