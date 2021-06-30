Porsche Cayenne Turbo GT Coupe – найкращий «Кайен» в історії

Porsche Cayenne Turbo GT, ексклюзивно в кузові Coupe, поєднує феноменальні характеристики з високою ефективністю. Новинка є серійним автомобілем на основі прототипа, який нещодавно побив рекорд швидкості на Нюрбургрінгу.

Cayenne у виконанні Turbo GT оснащений 4-літровим мотором твін-турбо V8 з віддачею у 631 к.с. потужності (на 90 більше, ніж у Cayenne Turbo Coupe) та 848 Нм крутного моменту (проти 768 Нм у версії Turbo). Завдяки покращеним характеристикам, Cayenne Turbo GT прискорюється від 0 до 100 км/год за 3,1 секунди, проходить спринт у чверть милі за 11,6 секунди та розвиває максимальну швидкість у 300 км/год, що робить його найпотужнішим та найшвидшим Cayenne усіх часів.

Особливості версії Turbo GT включають істотно доведену підвіску, орієнтовану на трекову їзду, але без надмірної шкоди для комфорту в повсякденному житті на громадських дорогах. Turbo GT на 17 мм нижче, ніж Turbo, підвіска жорсткіша на 15%, а великі 22-дюймові колеса загорнуті у нові високопродуктивні шини.

У версії Turbo GT також доопрацьована восьмишвидкісна автоматична коробка передач Tiptronic S, яка тепер має швидший час перемикання передач. Крім того, стандартна вихлопна система Sport має вихлопні труби, встановлені по центру, а її титанова конструкція, а також відсутність центрального глушника, дозволили заощадити близько 8 кг маси.

Porsche Cayenne Turbo GT вже доступний для замовлення в офіційних дилерів, у європейських автосалонах машини з’являться у вересні цього року. Ціни в Німеччині починаються зі 196 078 євро.

Фото Porsche Cayenne Coupe Turbo GT / Porsche