2 серпня у пункті пропуску «Шегині» на Львівщині затримали 45-річного громадянина України, який не має права виїжджати за межі країни. Щоб домовитися з прикордонниками, він пропонував їм 500 євро хабара.

«На виїзді з України під час проходження прикордонного контролю відносно 45-річного чоловіка спрацювала бази даних щодо заборони виїзду закордон, адже він є боржником», – розповіли у прес-службі 7 прикордонного Карпатського загону.

Мешканець Дніпропетровської області вирішив домовитися з прикордонниками і запропонував їм 500 євро за безперешкодний перетин кордону. Про таку його протизаконну пропозицію повідомили працівникам Нацполіції. Тепер йому, окрім стягнення боргу, загрожує ще й відповідальність за ст. 369 ККУ.

Як пояснили ZAXID.NET, присутність у базі даних боржників може бути через несплату аліментів або борг банку.