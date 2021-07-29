Жінку затримали на гарячому під час отримання частини суми хабара

Начальницю відділу одного з центрів оформлення документів львівського міського управління ДМС у Львівській області затримали на хабарі. Вона вимагала хабар за прискорене офомлення закордонного паспорта.

«За даними слідства, службовиця організувала систематичне вимагання у громадян України неправомірної вигоди за прискорення та безперешкодне виготовлення паспортів для виїзду за кордон. Після одержання чергової суми у розмірі 3 тис. грн жінку затримано. Загалом задокументовано отримання фігуранткою 8 тис. грн неправомірної вигоди», – повідомили 29 липня у прес-службі Львівської обласної прокуратури.

У поліції додали, що посадовицю затримали 28 липня. За 8 тис. грн вона обіцяла прискорити виготовлення закордонних паспортів для кількох осіб.

Начальниці центру найближчим часом оберуть запобіжний захід та відсторонять від посади. Тривають слідчі дії. Також поліція перевіряє можливу причетність керівництва ГУ ДМС у Львівській області до незаконної схеми.