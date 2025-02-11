Тендер на закупівлю акустичного роялю марки Yamaha GС1 PE оголосили в жовтні 2024 року

Чернівецька музична школа №2 отримала новий акустичний рояль Yamaha за понад 800 тис. грн. Гроші на закупівлю музичного інструмента виділили з міського бюджету, переможець тендеру вже поставив його навчальному закладу. В управлінні культури Чернівецької міської ради зазначили ZAXID.NET, що рояль урочисто презентують 18 лютого на концерті вихованців школи.

За даними Prozorro, тендер на закупівлю акустичного роялю марки Yamaha GС1 PE оголосили в жовтні 2024 року. Початкова вартість лота становила 859 тис. грн. Участь в торгах взяли два приватні підприємці – Василь Яцько з пропозицією майже 857 тис. грн і Володимир Ходорковський з пропозицією 828 тис. грн, який і здобув перемогу.

Керівниця управління культури Чернівецької міської ради Юлія Сафтенко розповіла ZAXID.NET, що підприємець вже поставив рояль в приміщення музичної школи №2, яке розташоване за адресою вул. Ольги Кобилянської, 36. Однак заняття із цим музичним інструментом ще не проводять.

«Цей інструмент за специфікою та технологією використання має кілька тижнів постояти в сухому приміщенні. Після цього його мають налаштувати, щоб він гарно звучав. Ці процедури майже завершені, і вже 18 лютого в музичній школі №2 планується урочиста презентація рояля», – розповіла Юлія Сафтенко.

Додамо, що напочатку лютого в Чернівецькій музичній школі №1 відкрили органний клас. Для цього з міського бюджету закупили електронний орган за 575 тис. грн.