Обладнання отримали ліцеї у Солотвині та Нижній Апші

Для двох ліцеїв у Тячівському районі закупили 40 комплектів окулярів доповненої реальності. Школярі використовуватимуть їх на уроках фізики, хімії, біології, географії: можуть пролетіти над Великим каньйоном, зустрітися з білим ведмедем, побачити, як б’ється серце людини. Обладнання школам передали у середу, 21 липня.

Як розповів під час прес-конференції директор Агенції регіонального розвитку «Закарпаття» Михайло Данканич, окуляри доповненої реальності, а також проектори та інтерактивні дошки для уроків з кількох предметів отримали два ліцеї Солотвинської територіальної громади – у Нижній Апші та Солотвині. Обладнання закупили у рамках українсько-румунського проекту «Віртуальна реальність єднає Карпати: інтерактивні шкільні лабораторії», який реалізовує АРР «Закарпаття» за фінансової підтримки ЄС. У класах шкіл також провели ремонти за рахунок коштів проекту.

«Це перші дві школи в Україні, які будуть мати таке обладнання на постійній основі. Особливість цього обладнання полягає у тому, що вчитель може керувати процесом і може увімкнути для всіх школярів те відео, чи ту картинку, локацію, яка потрібна йому для конкретного уроку. Світ змінюється і, якщо ми хочемо, аби дітям було цікаво навчатися, аби у них була мотивація, ми маємо подумати, як зробити навчальний процес цікавішим. Тому ми вирішили застосувати новітні технології на шкільних уроках», – сказав Михайло Данканич.

Як зазначається у повідомленні на офіційному сайті АРР «Закарпаття», проект VIRTUAL LAB спрямований на підвищення мотивації для навчання учнів середніх шкіл від 7-17 років, підвищення якості освіти в прикордонних громадах у Румунії (повіт Сату-Маре) та України (Тячівський район Закарпаття). Окрім придбання техніки, проект передбачає навчання педагогів та організація співпраці між школами України та Румунії. Загальний бюджет проекту – 332 580 євро.