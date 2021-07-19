У порівнянні з минулим роком, українці гірше оцінили якість середньої освіти

Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва і Київський міжнародний інститут соціології провели опитування українців про якість середньої освіти та про ставлення батьків до дистанційного навчання у дітей. Результати дослідження показали, що більшість батьків – 65% – проти дистанційної освіти.

Половина опитаних, чиї діти або онуки вчаться в школі, кажуть, що дистанційне навчання могло опосередкованого вберегти родини від зараження коронавірусом, але проблем від нього – більше, ніж користі.

Найбільша частка тих, хто проти дистанційної освіти, у селах – 72%. Із проблемами, що пов’язані із дистанційним навчанням, найчастіше стикались мешканці таких регіонів: Донеччина і Луганщина – 79%; східні області – 60%; південні області – 59%. Найменше про проблеми говорять опитані у центральному регіоні України – 50%.

Серед найпоширеніших проблем, які виникали під час дистанційної освіти, батьки зазначали:

зниження рівня успішності дітей (72%);

брак уваги вчителів до потреб дітей під час навчання (51%);

формальний підхід вчителів до проведення дистанційного навчання (50%).

Батьки зі сіл частіше за батьків з інших населених пунктів повідомляли про проблему з нестачею технічних пристроїв для участі в онлайн-уроках: 53% батьків вказали саме на цю проблему порівняно з 20% у великих містах, де є понад 500 тис. населення. Так само батьки у селах набагато частіше скаржилися на погану якість інтернет-зв’язку (60% проти 29%) і проблему з використанням різних онлайн-платформ і месенджерів у комунікації (51% проти 33%).

Одним з опосередкованих негативних наслідків впровадження дистанційного навчання стало збільшення напруженості у сім’ях. Про це повідомило 57% опитаних батьків. При цьому жінки, які здебільшого більше часу проводять вдома з дітьми, повідомляли про зростання напруженості на 8% частіше за чоловіків.

Загальна оцінка громадянами освіти в Україні продовжує коливатися між середньою та низькою якістю. У порівнянні із липнем 2020 року кількість негативних оцінок зросла на 9%, у тому числі за рахунок збільшення людей, які надали дуже низьку оцінку українській освіті. У 2021 році вже 45% українців оцінили якість середньої освіти як таку, що тією чи іншою мірою є низькою, ще 44% назвали її посередньою.

Найменше негативних відгуків отримує середня освіта серед мешканців західної України, однак динаміка щодо погіршення оцінок зберігається і серед них.

Опитування проведене з 1 по 7 червня 2021 року методом телефонного інтерв’ю серед 2003 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих території АР Крим та частини території Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.