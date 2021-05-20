Міністерство освіти і науки та Міністерство цифрової трансформації повідомили про запуск мобільного додатка «Всеукраїнська школа онлайн», який забезпечить школярам 5-11 класів простий та зручний доступ до розміщених на платформі необхідних навчальних матеріалів з їхніх смартфонів. Згідно з дослідженням Державної служби якості освіти, 89% учнів для дистанційного навчання використовують саме смартфони, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Додаток «Всеукраїнської школи онлайн» вже доступний для операційної системи Android, яку мають понад 80% користувачів платформи. Його можна безкоштовно завантажити з офіційних онлайн-магазинів Google Play Market та Huawei AppGallery. Версія для iOS вийде найближчим часом. Судячи з усього, наразі вона проходить стандартну модерацію в магазині Apple, пише ITC.ua.

В додатку є доступ до всіх курсів і матеріалів, розміщених на платформі. Також учні можуть брати участь в обговореннях та спілкуватися зі своїми однокласниками. Розробники обіцяють поступово розширювати можливості додатка, який має стати інструментом для зручного навчання з мобільних пристроїв.

На початку квітня на сайті платформи з’явилася функція «Кабінет учителя»: вчителі отримали змогу збирати учнів у віртуальні класи, призначати курси для перегляду, організовувати дискусії та переглядати успішність учнів і учениць на курсі. Наступний крок – перенести в онлайн-формат всю шкільну програму для 5-11 класів. Планується завершити створення контенту до початку нового навчального року.

У Міносвіти зазначили, що створенням додатка займалася громадська спілка «Освіторія», а запущено його за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Що таке «Всеукраїнська школа онлайн»

Це національна платформа для змішаного та дистанційного навчання учнів середньої та старшої школи (5-11 класів), яку розробили міністерства освіти і цифрової трансформації. ЇЇ запуск відбувся 11 грудня 2020 року. На платформі розміщені відеоуроки, тести та матеріали з 18 шкільних предметів.

Наразі на платформі вже понад 1500 уроків та понад 167 тисяч користувачів (125 тисяч учнів, 34 тисячі вчителів та понад 8 тисяч слухачів).

Велика трійка мобільних операторів («Київстар», Vodafone та lifecell) забезпечує безлімітний нетарифікований доступ до платформи «Всеукраїнська школа онлайн».