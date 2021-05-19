Впродовж 2021 року функціонал Android 12 продовжать розширювати

Компанія Googlе на щорічній конференції для розробників презентувала нову версію своєї операційної системи – Android 12. Нова версія Android матиме кращу безпеку та буде енергоощадливішою, а також включатиме низку нових функцій, кількість яких зросте ще цього року.

«Android 12 включає наймасштабнішу зміну дизайну в історії Android. Ми переосмислили все, від кольорів до форм, світла і руху. В результаті Android 12 став виразнішим, динамічнішим та індивідуальнішим, ніж будь-коли раніше», – повідомила компанія Google.

Нова версія Android дозволить користувачам персоналізовувати дизайн свого смартфона під себе за допомогою низки віджетів та кольорової палітри. А разом зі зміною шпалер змінюватимуться кольори іконок повідомлень та регуляторів.

Також Google зазначає, що нова операційна система оптимізує роботу процесора, завдяки чому телефон буде повільніше розряджатися.

Окрему увагу там приділили і безпеці. На новій Android з’явиться Privacy Dashboard – спеціальна панель, на якій можна буде побачити, які дозволи мають всі додатки на телефоні, і скасувати за потреби деякі з них. А якщо раптом якийсь із них просто зараз використовує камеру або мікрофон, то користувач побачить спеціальне сповіщення про це.

Також в Android 12 можна буде обмежити інформацію про геодані, яку отримують програми. Наприклад, замість точного місцезнаходження можна буде надавати дозвіл лише до приблизного місцезнаходження. Як повідомили розробники, приблизного розташування буде достатньо, наприклад, для погодних додатків, адже для надання точних прогнозів їм не потрібно отримувати інформацію про точне розташування.

При цьому в Google наголосили, що впродовж цього року до Android 12 додадуть ще кілька нових функцій.

Бета-версія Android 12 вже доступна на смартфонах Pixel та деяких інших смартфонах.