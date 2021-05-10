Раніше цей додаток був доступний винятково для iOS

Соціальна мережа для аудіоспілкування Clubhouse запустила тестову версію додатку для операційної системи Android. Про це йдеться в офіційній заяві в блозі Clubhouse.

Раніше цей додаток був доступний винятково для iOS.

Відтепер додаток Clubhouse доступний для користувачів Android у США, а згодом соцмережа запустить його у решті держав. Користувачі за межами США можуть оформити попереднє замовлення на сторінці Clubhouse в магазині Google Play.

«Наш план на кілька наступних тижнів полягає в тому, щоб зібрати відгуки спільноти, виправити проблеми, які ми побачимо, і працювати над додаванням декількох остаточних функцій, таких як платежі та створення клубу, перш ніж розгортати його в ширшому масштабі», – заявили в компанії.

Зауважимо, що аудіоплатформа привернула чимало уваги та нових користувачів у лютому цьогоріч, зокрема після того, як до неї долучилися Ілон Маск та Марк Цукерберг. Відтоді додаток був доступний лише на iOS, а реєстрація відбувається за запрошенням.

Водночас, великі техкомпанії, такі як Facebook та Twitter, на хвилі популярності Clubhouse почали розробляти власні аналоги аудіокімнат, пише Reuters.

Наразі кількість завантажень Clubhouse значно скоротилася: з 9,6 мільярда у лютому до 0,9 мільярда у квітні. Таке скорочення викликало питання "життєздатності" платформи: чи не був успіх пов’язаний переважно з карантинними обмеженнями та часом, який люди проводять удома.

У компанії сподіваються, що запуск версії на Android дозволить розширити ринок та залучити нових користувачів. На ринках інших країн світу він з’явиться упродовж декількох днів або тижнів. Зареєструватися у Clubhouse можна тільки за запрошенням уже наявного користувача.

На початку травня повідомлялося, що Clubhouse почав тестувати додаток для Android через рік після запуску на iOS.