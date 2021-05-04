Користувачі Twitter, які мають 600 або більше читачів, з 3 травня можуть скористатися функцією створення своїх аудіокімнат. Запуск функції планували на квітень, однак графік трохи зсунувся.

Користувачі пристроїв на iOS та Android незабаром отримають відповідні оновлення, які дозволять створювати аудіокімнати.

Twiter пояснив вимогу в 600+ читачів тим, що такі користувачі, найімовірніше, вже мають успішний досвід ведення живих дискусій.

Всередині кімнат можна буде надсилати повідомлення конкретним користувачам або всім присутнім, а також попросити про можливість виступити.

Адміністратори аудіокімнат зможуть модерувати розмову, запрошувати гостей, вибирати тих, хто виступатиме, а також вилучати тих, хто порушує правила.

Крім того, незабаром Twitter запустить можливість платного доступу до аудіокімнат. Упродовж найближчих місяців ця можливість стане доступною для деяких користувачів. Більша частина доходів, одержаних від купівлі платного доступу, залишиться в організаторів, натомість невелику частину стягуватиме соцмережа.

Користувачі самостійно зможуть визначати вартість квитків у свої аудіокімнати та визначати кількість користувачів, які зможуть їх купити.