Соціальна мережа Clubhouse, яка спеціалізується на спілкуванні між користувачами за допомогою голосу, випустила бета-версію свого додатка для Android. Доступ до неї отримали лише деякі користувачі, однак згодом додаток стане доступним для більшої кількості людей.

«Якщо ви чуєте, що хтось каже, що він використовує Clubhouse в офіційному додатку для Android, будь ласка, вітайте їх! Не можемо дочекатися, щоб привітати ще більше користувачів Android у Clubhouse упродовж найближчих тижнів», – сказано у повідомленні розробників.

Як зазначає «Громадське», про роботу над додатком для Android у компанії оголосили в січні 2021 року. Його створенням займається розробниця Мопева Огундіпе. У квітні вона опублікувала скріншоти майбутньої програми.

Що таке Clubhouse

Це соціальна мережа, яка дає можливість спілкуватися користувачам у режимі аудіобесід. Цей проект існує з березня 2020 року. Його розробники — колишні співробітники Google Пол Девісон та Роган Сет. Вони хотіли створити соцмережу, де можна «задавати запитання, дебатувати, навчатися та дискутувати на тисячі різноманітних тем». Вони ж і розіслали перші 5 тисяч запрошень у Clubhouse.

Перші відомі особистості прийшли туди влітку: можна було долучитися до бесід, наприклад, із телеведучою Опрою Вінфрі чи співаком та актором Джаредом Лето.

Але непорівнянний бум спричинив очільник SpaceX і Tesla Ілон Маск. Після того, як у Twitter із 46 мільйонами фоловерів він наприкінці січня анонсував свій «візит» на платформу, за лічені дні кількість користувачів Clubhouse зросла приблизно на мільйон.

Соцмережа наразі доступна лише на iOS, зареєструватися у Clubhouse можна тільки за запрошенням уже наявного користувача.