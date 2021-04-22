Facebook уже кілька разів починав тестування дизлайків, але так їх і не запроваджував

Facebook почав тестувати аналог дизлайків для коментарів у групах. Біля «традиційного» лайку з'явилася нова кнопка, яка дозволяє проголосувати за важливість коментаря для інших користувачів – або підняти його, або опустити вниз дискусії. Голосування є анонімним, то ж автор коментаря не буде знати, хто саме піднімає чи опускає його у дискусії.

Тестування дизлайків Facebook пробував ще у 2018 році, а потім повертався до цієї ідеї у 2020-му. Тоді ця функція не була доступною для користувачів з України. Зараз соцмережа знову почала тестувати дизлайки, додавши окрему кнопку під коментарями у групах, і тепер ця опція доступна і користувачам з України.

Якщо вам доступна нова опція, то під коментарями у групах має з'явитися додаткова кнопка із стрілками вверх та вниз. Як тільки ви вперше доскролите до коментарів із цією функцією, то у стрічці також йтиме попередження від соцмережі. «Ви можете проголосувати за важливість коментаря для групи. Голосування анонімне і може допомогти підняти хорошу дискусію», – пояснюють у Facebook.

Після кліку по новій кнопці, перед вами відкриється вікно для голосування (стрілки вверх та вниз), в якому також буде вказано скільки користувачів хочуть підняти цей коментар вище і скільки – опустити нижче. Схожі голосування за коментарі існують на багатьох інтернет-форумах, однак сам Facebook довгий час відмовлявся запроваджувати дизлайки.

Після того, як ви проголосуєте, можна також визначити у чому саме важливість коментаря – чи він вам допоміг, чи несе якусь нову думку, чи він приязний, чи ви з нього дізналися щось нове, чи розважилися, чи це просто коментар по темі. Автор коментаря дізнається, що саме ви вибрали, однак не буде знати, від кого ця оцінка – голосування за коментарі анонімне.

Коли ця функція буде доступна всім користувачам, наразі невідомо.