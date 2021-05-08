Дослідження не виявило суттєвих змін між використанням гаджетів і психічними проблемами у підлітків

Науковці Оксфордського інституту інтернету не виявили посилення зв'язку між використанням гаджетів і психічним здоров'ям підлітків за останні 30 років. Про це повідомляє українська служба BBC.

У дослідженні, що проводилося з 1991 року, взяли участь понад 430 тис. дітей і підлітків у віці від 10 до 15 років.

Вчені вивчали взаємозв'язок між переглядом телебачення, використанням смартфонів і соцмереж та депресією, емоційними й поведінковими проблемами та схильністю до суїциду за останні 30 років.

Дослідження, результати якого були опубліковані в журналі Clinical Psychological Science, не виявило суттєвих змін між використанням гаджетів і психічними проблемами у підлітків.

Вчені з'ясували, що за останні 10 років вплив телебачення і соцмереж на виникнення депресії зменшився. Водночас, часте перебування в соціальних мережах почало більше впливати на емоційний стан підлітків.

Висновки науковців суперечать популярному твердженню про згубний вплив смартфонів і соцмереж на молодих людей.

Відповідаючи на питання, учасники дослідження із США й Великої Британії оцінювали свої почуття за горизонтальною шкалою. Їх також просили вказати кількість часу, проведеного у соцмережах або за мобільним пристроєм.

Цікаво, що у січні 2021 року інше дослідження вказало на взаємозв'язок між надмірним використанням соціальних мереж і поганим самопочуттям, а також заниженою самооцінкою серед підлітків. Своєю чергою уряд Великої Британії оголосив про виділення 500 млн фунтів на розвиток служб психічного здоров'я, з яких 79 млн призначено для допомоги дітям і підліткам.