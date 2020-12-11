Міністерство освіти і науки представило платформу для дистанційного та змішаного навчання для учнів 5-11 класів «Всеукраїнська школа онлайн».

Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», «Всеукраїнська школа онлайн» є інтернет-платформою для вчителів та учнів, яка включає 18 предметів для 5-11 класів. Вона передбачає відеоуроки, тести, матеріали для самопідготовки. Мета платформи – забезпечити рівний доступ до якісної шкільної освіти всіх учнів 5-11 класів.

Наразі на платформі вже є майже 200 уроків, щотижня довантажуватимуть близько 100 нових уроків. Загальна кількість становитиме приблизно 800 уроків. Функціонал для вчителів з’явиться на платформі в січні.

За словами виконувача обов’язків міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, актуальність створення національної освітньої платформи зумовлена не тільки викликами, пов'язаними з поширенням Covid-19, а є стратегічною необхідністю забезпечення стійкості і якості навчального процесу та рівного доступу до знань для всіх учнів України незалежно від місця проживання і наявних ресурсів.

Директор Українського інституту розвитку освіти Вадим Карандій зазначив, що платформа не буде обов'язковою для шкіл.

У Міністерстві освіти і науки України запевнили, що всі матеріали, розміщені на платформі, пройшли експертизу та відповідають державним освітнім стандартам.

Платформа працює за цією адресою.

Нагадаємо, вперше проект «Всеукраїнська школа онлайн» в Україні запустили через тотальний карантин, введений у зв’язку з епідемією коронавірусу. Однак тоді це були лише відеоуроки, які транслювалися на YouTube-каналі Міністерства освіти, а також на телеканалах. Перші уроки «Всеукраїнської школи онлайн» містили багато помилок. Однак Міносвіти виправдовувалося, що це пов’язано з браком часу на експертну оцінку матеріалів.